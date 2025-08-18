Adana'da Kargo ile Kaçak Sigara Operasyonu

Adana'da polis, kargo yolu ile getirilen kaynak makineleri içinde gizli şekilde saklanan 3 bin 250 paket kaçak sigara ve elektronik sigara kitine el koydu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da polis, kargo yoluyla kente getirilen kaynak makinelerinin içine gizlenmiş 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kargo aracılığıyla gümrük kaçağı ürün sevkiyatı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ürünlerin bırakıldığı depoya operasyon düzenlendi. Depodaki çuvallarda bulunan kaynak makinelerini inceleyen ekipler, cihazların içerisine gizlenmiş bin 900 paket elektronik sigara kiti ve bin 350 paket sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
