Üye Girişi
Haberler
2025'te emekli olanlar yüzde 30 daha az mı maaş alacak? Bakan Işıkhan'dan iddialara yanıt
2025'te emeklilik düşünenlere kötü haber
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı

Adana'da Kalp Krizi Geçiren Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'da Kalp Krizi Geçiren Traktör Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Süleyman Şimşir, kullandığı traktörle boş kanala düşerek hayatını kaybetti. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kanala düşen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, 11 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Süleyman Şimşir, kullandığı traktörle kontrolden çıkarak boş kanala düştü. Bu sırada savrulan Şimşir'i traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dört yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkanlar şaşkına çevirdi
img

Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı
img

Esad'ın kardeşinin emrindeydi! Artık yerle yeksan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı: Refleksimle kurtuldum, başımı da kesebilirdi
Türkiye'nin konuştuğu taksici o anları anlattı
3 zincir market şubesi mühürlendi
3 zincir market şubesi mühürlendi! Ürünler arasında su da var
Bir döneme damga vurmuştu! Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Cenazesine 5 kişi katıldı, kimsesizler mezarlığına defnettiler
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
Bir poşet dolusu parayla video çekti: Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum
"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
Wanda Nara'dan cesur paylaşım: Gömleğinin düğmelerini kapatmadı
Her yerini açıp kamera karşısına geçti

Son Dakika Haberleri

MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 14 Aralık MasterChef'te potaya kim girdi? Fatih Karagümrük-Boluspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef 14 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Az önce deprem mi oldu? 14 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 13 Aralık Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? TV YAYIN AKIŞI 14 ARALIK: Bugün hangi diziler ve filmler var? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 14 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon kimdir? Yoon Suk Yeol kaç yaşında, neden görevden alındı? Güney Kore Devlet Başkanı görevden mi alındı? Güney Kore Başkanı Yoon neden görevden alındı? 14 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 14 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.