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Adana'da Kalaşnikof Bulunan Kişinin Evine Operasyon

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Adana'da Seyhan polisi kullanımı yasak olan AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği bulunduran kişinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda tüfekle birlikte yakalanan şahıs, "Bana ait değil, oğlumun" diyerek kendisini savundu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü "Huzurunuz Gururumuzdur" sloganı çerçevesinde vatandaşların can güvenliği ve huzuru için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler bu çerçevede, Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde uzun namlulu piyade tüfeği olduğu ihbarını aldı.

Ekipler adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan arama çalışmalarında AK47- Kalaşnikof uzun namlulu piyade tüfeği çıktı. Ev sahibi Bilen H. ise gözaltına alındı. Bilen H. emniyetteki ifadesinde, "Silah bana ait değil oğlumum" diyerek savunma yaptı. İşlemlerinin ardından savcı talimatıyla polis merkezinden serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kalaşnikof Operasyon Seyhan Piyade Adana Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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