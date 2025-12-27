Kahvehaneciyle müşteriler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da kahvehane işletmecisiyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kahvehane işletmecisi ile Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve B.A. (25) arasında tartışma çıktı. 3 arkadaş kahvehaneden ayrılırken işletmecinin yakınları da olaya dahil oldu ve taraflar biranda kavgaya başladı.

Silahların ateşlendiği kavgada Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve B.A., vuruldu. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tolgahan Akyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Berdan Balsak ve B.A., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Balsak da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. B.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili tabancayla ateş eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürerken Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak'ın cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ADANA