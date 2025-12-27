Haberler

Kahvehaneciyle müşteriler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Kahvehaneciyle müşteriler arasında silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kahvehane işletmecisiyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili dokuz kişi gözaltına alındı.

Adana'da kahvehane işletmecisiyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kahvehane işletmecisi ile Tolgahan Akyüz (25), Berdan Balsak (22) ve B.A. (25) arasında tartışma çıktı. 3 arkadaş kahvehaneden ayrılırken işletmecinin yakınları da olaya dahil oldu ve taraflar biranda kavgaya başladı.

Silahların ateşlendiği kavgada Tolgahan Akyüz, Berdan Balsak ve B.A., vuruldu. Saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Tolgahan Akyüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Berdan Balsak ve B.A., Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Balsak da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. B.A.'nın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili tabancayla ateş eden 2 kişinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme sürerken Tolgahan Akyüz ve Berdan Balsak'ın cansız bedenleri otopsinin ardından yakınları tarafından Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu