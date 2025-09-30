Adana'da Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde polis ekipleri, pazar yerinde kadınlara Kades'i anlatıp telefonlarına kurmasını sağladı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında ilçe emniyet amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, trafik ekipleri sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgi verdi. "Sağ ve sağlıklı kalabilmek için lütfen yaşam kemerimizi takalım, takmayanları uyaralım" sloganıyla yapılan uygulamalarda çok sayıda vatandaşa broşür dağıtıldı.

Pazar yeri çevresi ve ana caddelerde ise kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir araç olan KADES uygulaması tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgi verildi. Vatandaşların telefonunu uygulama indirilerek broşür verildi. Polis ekipleri, kıraathanelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yaparken, telefon ve internet yoluyla artış gösteren dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Çalışmalar kapsamında toplam 77 vatandaşa ulaşılırken, emniyet kemeri kullanımı, KADES uygulaması ve dolandırıcılıkla mücadele konularında bilgilendirme ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - ADANA