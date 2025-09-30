Haberler

Adana'da Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı

Adana'da Kadınlara KADES Uygulaması Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde polis ekipleri, pazar yerinde kadınlara KADES uygulamasını tanıtarak kullanımı hakkında bilgi verdi. Ayrıca emniyet kemeri kullanımı ve dolandırıcılıkla mücadele konularında da bilgilendirme yapıldı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde polis ekipleri, pazar yerinde kadınlara Kades'i anlatıp telefonlarına kurmasını sağladı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 22-29 Eylül 2025 tarihleri arasında ilçe emniyet amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, trafik ekipleri sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgi verdi. "Sağ ve sağlıklı kalabilmek için lütfen yaşam kemerimizi takalım, takmayanları uyaralım" sloganıyla yapılan uygulamalarda çok sayıda vatandaşa broşür dağıtıldı.

Pazar yeri çevresi ve ana caddelerde ise kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir araç olan KADES uygulaması tanıtılarak, kullanımı hakkında bilgi verildi. Vatandaşların telefonunu uygulama indirilerek broşür verildi. Polis ekipleri, kıraathanelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yaparken, telefon ve internet yoluyla artış gösteren dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınması gereken önlemleri anlattı.

Çalışmalar kapsamında toplam 77 vatandaşa ulaşılırken, emniyet kemeri kullanımı, KADES uygulaması ve dolandırıcılıkla mücadele konularında bilgilendirme ve broşür dağıtımı gerçekleştirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sivas'ta tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Tır ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Erdoğan Kabine sonrası sinyali verdi, 30 hesaba erişim engeli getirildi

Erdoğan "Kökünü kurutacağız" dedi, saatler sonra operasyon geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
Bülent Arınç'tan Özgür Özel'e Meclis boykotu çağrısı

Bülent Arınç sessizliğini CHP için bozdu: Özgür Özel'den ricam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.