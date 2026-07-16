Yüzüğü parmağına sıkışan kadının yardımına itfaiye koştu

Adana'da bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Kozan ilçesinde yüzüğü parmağında sıkışan kadın, bir süre kendi çıkarmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Kozan Devlet Hastanesi'ne gelerek yardım isteyen kadına, hastaneye gelen Adana İtfaiyesi Cankur ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin spiral ile su damlatarak müdahalesi sonucunda yüzük, kesilerek çıkarıldı. Parmağına sıkışan yüzük çıkartılan kadın, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı