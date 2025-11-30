Adana'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme ve KADES Desteği

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin kadına karşı şiddet konusunda bilgilenderme yaptığı sırada bir kadın, "Her kadın değerlidir, kırılmaya gelmez. Çok şiddet gördüm, ihanete uğradım. Buna rağmen üç çocuğumla ayakta duruyorum. KADES uygulamasını destekliyorum" dedi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede iş yerleri, cadde ve sokakta vatandaşları kadına karşı şiddete karşı bilgilendirdi. Ekipler, kadına karşı işlenen suçların önlenmesi ve acil durumlarda hızlı müdahalenin sağlanması amacıyla KADES uygulamasını tanıttı. Polis uygulamanın telefona nasıl indirileceğini ve ne şekilde kullanılacağını vatandaşlara tek tek anlattı.

Kadın polisler, şiddet anında KADES uygulaması kullanıldığında emniyetin kısa sürede harekete geçtiğini söyledi.

Polis bilgilendirme yaparken şiddete uğrayan kadınla karşılaştı

Bilgilendirilen Gökçe Uzun, kadına yönelik şiddeti kınadıklarını belirterek, "Kadına şiddetin en aza indirilmesi için biz de bu uygulamayı ve dayanışmayı destekliyoruz" dedi.

İbrahim Kurtaran ise, "Şiddet uygulayan kişilerin toplumda kabul görmemesi gerekir. Biz de şiddetin her türlüsüne karşıyız. Emniyet bu konuda nasıl sahada mücadele veriyorsa, bizler de duyarlı olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Daha önce şiddet gördüğünü söyleyen Meryem Boğa ise güçlü duruşuyla örnek olduğunu belirterek, "Her kadın değerlidir, kırılmaya gelmez. Çok şiddet gördüm, ihanete uğradım. Buna rağmen üç çocuğumla ayakta duruyorum. KADES uygulamasını destekliyorum" diye konuştu.

Daha sonra polis vatandaşlara "Kadına El Kalmaz" broşürü dağıttı. - ADANA