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Kadın sürücü dehşet saçtı: Sen dua et ben seni yaşatıyorum

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Adana'da kadın bir sürücü trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" diyerek ağza alınmayacak küfürler savurdu.

Adana bir kadın sürücü, trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne tehdit ve hakaretler yağdırdı. Seyhan ilçesinde yer alan Bülent Angın Bulvarı'nda meydana gelen olay bir kadın sürücü, otomobiliyle seyir halinde olduğu sırada motosikletli sürücü ile tartıştı. Tartışma sırasında motosiklet sürücünün arkadaşı bu anları cep telefonuyla kaydetti.

"DUA ET SENİ YAŞATIYORUM, BEN MALİ MÜŞAVİRİM"

Kadın sürücü ağza alınmayacak küfüler ederken, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum" dedi. Ardından tekrardan küfürler eden kadın, "İzinsiz video mu çekiyorsun, mahkemece geçmiyor ki ben mali müşavirim" diyerek küfürlerine devam etti.

Kadın sürücü dehşet saçtı: Sen dua et ben seni yaşatıyorum
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖzkan Karacaoglan:

Motor agir MOTORA carpmis

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Haber Yorumlarıarif simsek:

SENİN Bİ TARAFINA O KÜFÜRLERİNİ SOKMAK LAZIM.

Yorum Beğen5
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Haber Yorumlarıİnsan Doktoru:

Motor sıkıntılı

Yorum Beğen1
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