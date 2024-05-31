Üye Girişi
Haberler

Adana'da Kaçak Silah Operasyonu: 1 Uzun Namlulu Tüfek Ele Geçirildi, 2 Kişi Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi de yakalandı. Adana İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yumurtalık ilçesinde kaçak silah satışı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken bu silahlara ait 2 şarjör ve 28 fişek ele geçirildi. Öte yandan yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi de yakalandı.

Adana İl jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yumurtalık ilçesinde kaçak silah satışı yaptığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken bu silahlara ait 2 şarjör ve 28 fişek ele geçirildi. Öte yandan yapılan çalışmalar sonucu olayla ilgili 2 kişi yakalandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yumurtalık Jandarma Adana Güvenlik Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

 Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

Aziz Yıldırım'a büyük çalım! Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaşma sağladı

 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu: Benimle gurur duyulması lazım

 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title