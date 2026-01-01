Haberler

Kaçak sigara göndermek isterken kargo şubesi müdürünü öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da kargo şubesinde kaçak sigaraları polise ihbar eden şube müdürü Kamil Çelik, şüpheli M.F.Y. tarafından öldürüldü. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Olay, 30 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'ndaki kargo firmasının şubesinde meydana geldi. M.F.Y., iddiaya göre, içerisinde gümrük kaçağı sigara bulunan koliyi göndermek üzere kargo şubesine teslim etti. Durumu fark eden şube müdürü Kamil Çelik, polise ihbarda bulundu. Şubeye gelen polis ekipleri, söz konusu kargoya el koydu. Durumu öğrenen M.F.Y., kargo şubesine giderek Çelik ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.F.Y., belinden çıkardığı tabancayla Çelik'i vurarak, öldürdü. Şüpheli, olayın ardından şubeden çıkarak, kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin kimliğini tespit etti. Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'ndeki evinde saklandığı belirlenen M.F.Y., polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen zanlının ifadesi doğrultusunda kargoyu teslim ettiği iddia edilen Ö.D.'de de gözaltına aldı. Ö.D., emniyetteki sorgusunda, hakkındaki suçlamayı reddetti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
