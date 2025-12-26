Kaçak sigara ve purolarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Adana'da bir araçtan gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ile bin 500 adet puro ele geçildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, S.C.'in kente yüklü miktar kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheliye ait hafif ticari aracı takibe alan polis, kovalamaca sonucu şahsı yakaladı. Şüpheli S.C. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada kaçak 16 bin paket gümrük sigara ve bin 500 adet puro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA