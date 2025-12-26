Haberler

Kaçak sigara ve purolarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kaçak sigara ve purolarla yakalanan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da yapılan operasyonda bir araçta gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ve bin 500 adet puro ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Adana'da bir araçtan gümrük kaçağı 16 bin paket sigara ile bin 500 adet puro ele geçildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, S.C.'in kente yüklü miktar kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheliye ait hafif ticari aracı takibe alan polis, kovalamaca sonucu şahsı yakaladı. Şüpheli S.C. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada kaçak 16 bin paket gümrük sigara ve bin 500 adet puro ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MİT, yeni yılda eylem hazırlığında olan DEAŞ'lı teröristi yakaladı

Yeni yılı kana bulamaya hazırlanan teröristi MİT kıskıvrak yakaladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Galatasaray'a Osimhen piyangosu

Galatasaray'a Osimhen piyangosu
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

Avukat, mühendis! Türkiye'nin önemli kurumu yüzlerce personel alacak
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Doğurduğu bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne mahkemede kendini böyle savundu

Bebeğini canice kesip yakan vicdansız anne kendini böyle savundu
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri