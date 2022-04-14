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Adana'da kaçak makaron ve sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da kaçak makaron ve sigara operasyonu

Adana'da, 1 milyon 611 bin adet kaçak makaron ile bin 450 paket sigara ele geçirildi.

Adana'da, 1 milyon 611 bin adet kaçak makaron ile bin 450 paket sigara ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli ve Dutpınarı mahalleri ile Pozantı ilçesi Eskikonacık Mahallesinde durdurulan bazı araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 100 koli ve 47 poşet içerisinde 1 milyon 611 bin adet piyasa değeri yaklaşık olarak 300 bin lira olan boş makaron ile bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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