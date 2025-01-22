Adana'da Kaçak 5.6 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda 5 milyon 600 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 milyon 600 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ADANA