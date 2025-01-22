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Adana'da Kaçak 5.6 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak 5.6 Milyon Makaron Ele Geçirildi
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Adana'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan tırda 5 milyon 600 bin makaron bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda 5 milyon 600 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 milyon 600 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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