Adana'da Kaçak 5.6 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan tırda 5 milyon 600 bin makaron bulundu, 3 kişi gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan tırda 5 milyon 600 bin makaron ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen tırı merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada 5 milyon 600 bin makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa