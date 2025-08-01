Adana'da İtfaiye Tankeri Kaza Yaptı

Adana'da İtfaiye Tankeri Kaza Yaptı
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Adana'da bir itfaiye su tankeri, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca ve elektrik direğine çarparak kaza yaptı. Şans eseri yaralanan olmazken, tanker refüje çıkarak durabildi.

Adana'da itfaiyeye ait su tankeri, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca sonra elektrik direğine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, tanker refüje çıkarak durabildi.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. İtfaiyeye ait su tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce ağaca, ardından da elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje çıkan tanker, eğimli alanda asılı kaldı. Tankerin çarptığı ağaç ve elektrik direği devrildi.

Kaza sonrası tankerdeki su yola boşalırken, ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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