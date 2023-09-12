Adana'da intikam cinayeti: Şüpheli tutuklandı

Adana'da, 2 yıl önce ağabeyi öldürülen Ozan Polat'ın intikamını almak için Ali Çiftçi'ye silahlı saldırı düzenlediği iddia edildi. Polat tutuklandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ADANA'da, kamyonetinde tabancayla vurularak öldürülen Ali Çiftçi'nin (32), cinayet şüphelisi olarak yakalanıp, gözaltına alınan Ozan Polat (21) tutuklandı. Polat'ın, 2 yıl önce öldürülen ağabeyi Murat Polat'ın intikamını almak için Çiftçi'ye silahlı saldırı düzenlediği öne sürüldü. Polat'ın suç ortağı 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Olay, 31 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde meydana geldi. 3 kişi, otomobille takip ettikleri Ali Çiftçi'nin kamyonetinin önünü kesti. Araçtan inen şüpheliler, tabancayla kamyonetteki Çiftçi'ye peş peşe ateş edip kaçtı. Vücudunun isabet eden kurşunlarla yaralanan Ali Çiftçi, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

2 YIL ÖNCE AĞABEYİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekip, olayın intikam nedenli olabileceğini değerlendirdi. Yapılan çalışmada Çiftçi'nin ağabeyi İbrahim Çiftçi'nin, 8 Ekim 2021'de, 19 Mayıs Mahallesi'nde, Murat Polat'ın arkadaşının evinde öldürüldüğü saldırıya karıştığı tespit edildi. Olayın ardından yakalanan İbrahim Çiftçi'nin, tutuklandığı belirtildi. Polat'ın kardeşi Ozan Polat'ın, Çiftçi ailesine husumet beslediği ve cinayet şüphelisi olabileceği değerlendirildi.

TUTUKLANDI

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, Ozan Polat'ı saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Diğer 2 şüphelinin ise izine rastlanmadı. Polat'ın evindeki aramalarda, hafif makineli tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Emniyete götürülen Polat, ifadesinde, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ozan Polat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. (DHA)