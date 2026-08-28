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Adana’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü

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Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Taha Humuslu Muhammed (22) tabanca ile vurularak yaralandı. Olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Taha Humuslu Muhammed, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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