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Adana'da iddiaya göre otomobilin önüne yatan şahıs, hafif ticari aracı kaçırdı

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Adana'da iddiaya göre otomobilin önüne yatan şahıs, hafif ticari aracı kaçırdı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde dün iddiaya göre otomobilin önüne yatan şahıs, sürücünün araçtan inmesini fırsat bilerek hafif ticari aracı kaçırdı. Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da seyir halindeki otomobilin önüne yatan şahıs, sürücünün araçtan inmesini fırsat bilerek hafif ticari aracı kaçırdı. Polisten kaçarken kaza yapan şüpheli gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.O. (42) 01 FFV 47 plakalı otomobili ile seyir halindeyken Mustafa G. (29) aracın önüne yattı. Bunun üzerine S.O. aracından inerek müdahale etmek isterken, o sırada yerden kalkan Mustafa G. hafif ticari araca binip kaçmaya başladı. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, kaçırılan aracın peşine düştü. Polisten kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra kaza yaptı. Yakalanarak gözaltına alınan Mustafa G., Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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