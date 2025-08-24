Adana'da Husumet Kavgası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Adana'da Husumet Kavgası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da husumetlisiyle buluşan Kadir E., sopayla Haluk Taş'a saldırarak onu öldürdü, Bahri Açıkgöz'ü de ağır yaraladı. Olay sonrası Kadir E. yakalandı.

Adana'da husumetlisine sopayla saldıran şahıs, 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de ağır yaraladı.

Olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, buluşan Kadir E. ile daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunan Haluk Taş ve Bahri Açıkgöz arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kadir E., sopayla Taş ve Açıkgöz'e saldırarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Haluk Taş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Bahri Açıkgöz ise ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği Açıkgöz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheli Kadir E. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Barış Alper için Galatasaray'dan 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor

Barış Alper için 6 şart! Dursun Özbek birinden bile taviz vermiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı? Ünlü çift tüm fotoğraflarını sildi

Ayrıldılar mı? Ünlü çiftten herkesi şaşırtan eden hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.