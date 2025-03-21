Adana'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Adana'da kurs merkezinin camını kırıp içeri giren şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, ışığı tutmak için maskeyi çıkarmasıyla kimliği belirlenip yakalanarak tutuklandı. Tutuklanan şüphelinin çaldığı eşyalar için "Yolda buldum" savunması yaptığı öğrenildi.

Olay, 3 Mart'ta merkez Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan Mahallesi'ndeki bir kurs merkezinde meydana geldi. Ş.Ö. (39) yüzünü kapüşon ve cerrahi maske ile gizleyip kurs merkezinin penceresinin camını kırıp içeri girdi. Şüpheli içerideki odaları gezerek 2 dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bir miktar para çalıp kaçtı. İş yeri sahibi N.T. sabah geldiğinde hırsızlığın gerçekleştiği görünce durumu polise bildirdi. Bölgeye giden Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Polis, iş yeri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini yüzündeki maskeyi bir anlığına çıkarmasıyla tespit etti. Şüpheli Ş.Ö. evine yapılan operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda çaldığı malzemeler de ele geçirildi.

Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelinin ifadesinde, "Ben hırsızlık yapmadım bu eşyaları yolda buldum" diyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA