Adana'da hatalı park yapan sürücülere 150 bin 420 TL para cezası

Adana'da kent merkezinde hatalı park yapan sürücülere toplamda 150 bin 420 TL para cezası uygulandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde hatalı park yapan sürücülere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada 218 araca toplamda 150 bin 420 bin TL para cezası uygulandı.

Trafiğin akışını bozan 5 araç ise bulunduğu yerden çekilerek yediemin otoparkına götürüldü. - ADANA