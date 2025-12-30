Tutuklanan suç örgütü üyeleri 19 yaşındaki genci de öldürmüş

Adana'da bir süredir polis takibinde olan ve yakalanıp tutuklanan 8 kişilik haraç çetesinin, 19 yaşındaki bir genci bıçaklayarak öldürdüğü de ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet gösteren iş adamları ile eğlence mekanı sahiplerini tehdit ederek haraca bağladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şebeke teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalarda örgüt lideri B.Ç. ile birlikte 8 şüpheli belirlendi.

Örgüt üyesi 3 şüpheli cinayet karışmış

Soruşturma sürerken, örgüt üyelerinden 3'ünün 12 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde meydana gelen cinayet olayına karıştığı belirlendi. İddiaya göre, Murat İnanmaz (19) eski kız arkadaşı Y.S.'yi (19) cep telefonuyla arayarak rahatsız etti. Y.S., durumu yeni sevgilisi A.B.'ye (19) anlattı. Bunun üzerine Y.S., İnanmaz'a konuşmak için konum gönderdi. Belirtilen adrese gelen İnanmaz, Y.S. ile birlikte A.B.'nin de kendisini beklediğini fark etti. Taraflar arasında çıkan tartışmada A.B., İnanmaz'ı vücudunun 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, A.B., Y.S. ve şüphelinin saklanmasına yardım ettiği belirlenen S.Ç. yakalandı. Cinayetle bağlantılı 3 şüpheli tutuklandı. KOM ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, örgüt lideri B.Ç. ile birlikte dışarıda bulunan bazı örgüt üyelerinin yeni bir silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda örgüt elebaşıyla birlikte 5 şüphelinin Mersin'in Tarsus ilçesinde saklandığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda o 5 şüpheli de yakalanırken 3 adet AK-47 tüfek, ruhsatsız tabanca, 96 adet mermi, çelik yelek ve kar maskeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt elebaşıyla birlikte 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cinayet olayına karışan 3 şüphelinin de daha önce hem kasten öldürme hem de suç örgütü kapsamında tutuklandığı öğrenildi. - ADANA