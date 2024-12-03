Adana'da lüks siteye silahlı saldırı! Kadın güvenlik görevlisini rehin aldı

Adana'da bir sitenin güvenlik kulübesini ateşe veren maskeli şahıs, elindeki silahı kadın güvenlik görevlisine doğrulttu. O anlar kameraya yansırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

LÜKS SİTEYE SİLAHLI BASKIN

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli bir şahıs, henüz bilinmeyen sebepten dolayı elinde tabanca ile siteye geldi. Şahıs, güvenlik kulübesini ateşe verip daha sonra sitenin içerisine girdi.

KADIN GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ REHİN ALDI

Kadın güvenlik görevlisinin, kafasına silah doğrultarak rehin alan şüpheli adeta terör estirdi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.