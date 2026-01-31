Haberler

Polis ekiplerinden siber suçlar ve şiddete karşı bilgilendirme

Polis ekiplerinden siber suçlar ve şiddete karşı bilgilendirme
Güncelleme:
Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri, siber suçlar ve şiddetle mücadele konularında vatandaşları bilgilendirerek dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu. KADES ve UYUMA uygulamaları hakkında da bilgi verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri vatandaşlara yönelik "güvenli hayat" bilgilendirmesi yaptı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri okullarda, kahvehanelerde, kafelerde hem esnafın hem de vatandaşlara siber suçlar ve şiddet karşı alınabilecek tedbirlere karşı uyardı. Bilgilendirme çalışmasında telefon ve internet dolandırıcılarının son yöntemleri tek tek anlatıldı. Ekipler, "Kendini polis, savcı veya asker olarak tanıtanlara itibar etmeyin" uyarısı yaptı.

Ekipler, dolandırıcılık suçları dışında kadına yönelik şiddete karşı KADES ve uyuşturucuyla mücadeledeki "UYUMA" uygulamasını vatandaşların telefonlarına indirmelerine yardımcı oldu.

Esnaf Nur Figan Menteş çalışmanın vatandaş ve gençler için uyarıcı ve önleyici nitelikte olduğunu kaydederek ekiplere teşekkür etti. - ADANA

