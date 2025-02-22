Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Şebekesine Operasyon

Adana'da, Afganistan'dan ülkeye kaçak yollar ile soktukları göçmenlere 6 bin dolar karşılığı VIP hizmet vererek taşımacılığını yapan şebeke operasyonla çökertildi. Operasyonda 5 kişi yakalanırken 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sınırdan geçmesine yardımcı oldukları Afganistan uyruklu göçmenleri Ağrı'dan ve Van'dan alarak taşıma hizmeti verdiği şebekeye yönelik çalışma başlattı. 9 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin 6 bin dolar karşılığında VIP taşımacılık hizmeti verdiği tespit edildi.

Polis, şebekede bulunan Mehmet K. (44), Mazlum K. (32), Hüseyin K. (58), Ali Y. (31) ve Emrah A.'yı (39) yakalamak için operasyon düzenledi. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonda Emrah A. Mersin'de, diğer şüpheliler ise Adana'da yakalandı.

Operasyonda 101 adet mermi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet K., Mazlum K., Ali Y. tutuklanırken Hüseyin K. ve Emrah A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA