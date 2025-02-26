Adana'da Genç Darbedildi, 2 Kişi Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir gencin darbedilmesi olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, 23 Şubat'ta bir evde K.Ş. (22) isimli geç, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüphelilerden S.E., A.E. ve A.H., yürütülen soruşturma kapsamında yeniden yakalanarak adliyeye sevk edildi. 26 Şubat'ta adli makamlara çıkarılan şüphelilerden S.E. ve A.E. tutuklanırken, A.H.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

Olay, 23 Şubat'ta ilçe merkezinde yaşanmış ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Şüphelilerin, mağdura yönelik darp eylemi nedeniyle yeniden gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, 24 Şubat'ta Şevkiye Mahallesi'nde buluşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Orhan Akçasu (23) vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti. Kavganın Orhan Akçasu'nun, K.Ş.'nin (22) dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığı ortaya çıkmıştı. - ADANA