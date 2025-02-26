Trump: Ukrayna, NATO'yu unutabilir

Zelenskiy'nin en büyük hayaliydi, Trump kapıları kapattı: Unutsun
DEM Parti heyeti, açıklamayı yarın yapacak

Öcalan'ın tarihi çağrısı için saat verildi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ayaklarını denk al' çıkışına CHP'den zehir zemberek yanıt

Erdoğan'ın "Ayaklarını denk al çıkışına" zehir zemberek yanıt
ABD'de yumurta krizi! Fiyatlar 2 katına çıkınca Türkiye'den ithalata başladılar

Fiyatlar iki katına çıkınca Türkiye'nin kapısını çaldılar

Adana'da Genç Darbedildi, 2 Kişi Tutuklandı

Adana'da Genç Darbedildi, 2 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir gencin darbedilmesi olayıyla ilgili 2 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir gencin darbedilmesi olayıyla ilgili 2 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, 23 Şubat'ta bir evde K.Ş. (22) isimli geç, 6-7 kişi tarafından tekme ve yumruklarla feci şekilde dövüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şüphelilerden S.E., A.E. ve A.H., yürütülen soruşturma kapsamında yeniden yakalanarak adliyeye sevk edildi. 26 Şubat'ta adli makamlara çıkarılan şüphelilerden S.E. ve A.E. tutuklanırken, A.H.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmedildi.

Olay, 23 Şubat'ta ilçe merkezinde yaşanmış ve kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Şüphelilerin, mağdura yönelik darp eylemi nedeniyle yeniden gözaltına alındığı belirtilirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, 24 Şubat'ta Şevkiye Mahallesi'nde buluşan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Orhan Akçasu (23) vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti. Kavganın Orhan Akçasu'nun, K.Ş.'nin (22) dövüldüğü anları cep telefonuyla kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaşması nedeniyle çıktığı ortaya çıkmıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenerbahçe'den TFF'ye çok konuşulacak başvuru
img

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
img

CHP'li belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "yürekten" kutladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar: Türkiye'yi durdurmamız imkansız

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar
Gossip Girl dizisiyle tanınmıştı! Oyuncu Michelle Trachtenberg evinde ölü bulundu

"Gossip Girl" dizisinin yıldızı, evinde ölü bulundu
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı

Bahçeli'nin sağ kolu Sedat Peker'in yaptığına tepkisiz kalamadı
MasterChef Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Ayşe Ekiz'in değişimini görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.