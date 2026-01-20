Haberler

Fuhuş yaptıran masaj salonlarına operasyon: 14 tutuklama

Adana'da masaj salonlarında fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 14 kişi tutuklandı. 12 mağdur kadın kurtarılırken, lüks araçlar ve banka hesaplarına el konuldu.

Adana'da fuhuş yaptırdıkları tespit edilen masaj salonlarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden 14'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırıldığını tespit ettiği masaj salonlarına Adana merkezli 2 ilde operasyon düzenledi. Şüphelilere ait adreslere yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. Adana ve Antalya'daki adreslere yapılan operasyonda 4'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı. Zorla fuhuş yaptırılan 12 mağdur kadın ise kurtarıldı. Operasyon çerçevesinde 3 milyon TL değerinde lüks cipe ve 23 bankadaki mevduat hesaplarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü kadın 14 kişi tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

