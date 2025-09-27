Adana'da Forklift Kazasında 16 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Adana'da bisikletiyle giderken park halindeki forkliftin çatalına çarpan 16 yaşındaki Osman Kaan Şahin yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana'da bisikletiyle giderken park halindeki forkliftin çatalına çarpan 16 yaşındaki çocuk yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yolda seyreden 16 yaşındaki Osman Kaan Şahin, tıra malzeme yükleme sırasında park eden forkliftin çatalına kafasını çarparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahin'i hastaneye kaldırırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
16 yaşındaki Osman'ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA