Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı

Adana'da 4 firari hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Adana'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 firar hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlüler arasında ağır suçlardan mahkum olanlar da yer alıyor.

Adana'da hırsızlık, cinsel istismar, yağma gibi suçlardan haklarında 4 ile 24 yıl hapis cezası bulunan 4 firar hükümlü operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlüleri yakalamak için çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında çeşitli suçlardan hüküm giyen şahısların adresleri belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda 'hırsızlık' suçundan 26 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan E.B. (48), 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 24 yıl hapis cezası bulunan S.H. (49), 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.Ü. (66) ve 'konutta silahlı yağma' suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan M.K. (40) yakalandı.

Yakalanan 4 hükümlü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
