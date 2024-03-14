Adana'da "fazla yolcu" kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı

Adana'da özel halk otobüsünde bir kişi, otobüste fazla yolcu olmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine otobüsün şoförü, sopayla yolcuyla saldırdı.

Adana'nın Yüreğir hattına çalışan bir özel halk otobüsüne aracın sürücüsü iddiaya göre içeride yer kalmayacak kadar yolcu aldı.

ŞOFÖR SOPAYLA YOLCUYA SALDIRDI

Daha fazla yolcu almak isteyen sürücü, arkalara doğru ilerleyin demesi üzerine bir yolcu "Adamın üzerine mi çıkayım?" dedi. Bunun üzerine aracın sürücüsü yanında bulunan sopasını alarak müşterisine saldırdı. Bu anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.