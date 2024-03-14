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Adana'da "fazla yolcu" kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı

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Adana'da özel halk otobüsünde bir kişi "Fazla yolcu var" demesinin üzerine aracın şoförü tarafından sopalı saldırıya uğradı.

Adana'da özel halk otobüsünde bir kişi, otobüste fazla yolcu olmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine otobüsün şoförü, sopayla yolcuyla saldırdı.

Adana'nın Yüreğir hattına çalışan bir özel halk otobüsüne aracın sürücüsü iddiaya göre içeride yer kalmayacak kadar yolcu aldı.

Adana'da 'fazla yolcu' kavgası kamerada: Şoför yolcuya sopa ile saldırdı

ŞOFÖR SOPAYLA YOLCUYA SALDIRDI

Daha fazla yolcu almak isteyen sürücü, arkalara doğru ilerleyin demesi üzerine bir yolcu "Adamın üzerine mi çıkayım?" dedi. Bunun üzerine aracın sürücüsü yanında bulunan sopasını alarak müşterisine saldırdı. Bu anlar araç içi kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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