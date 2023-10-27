Adana'da Eşiyle Tartışan Emekli Astsubay Tutuklandı

TUTUKLANDI

Adana'da tartıştığı eşi Seda Ergül'ü (35), çocuklarının gözü önünde tabancayla öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül (53), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ergül'ün ifadesinde, "Korkutmak istedim. Tabancayı almak için elime sarıldığı anda patladı. Pişmanım" dediği öğrenildi. Seda Ergül'ün cenazesi ise ailesi tarafından Ceyhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.