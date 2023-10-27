Adana'da Eşiyle Tartışan Emekli Astsubay Tutuklandı
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Adana'da tartıştığı eşi Seda Ergül'ü çocuklarının gözü önünde öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül tutuklandı. Ergül'ün ifadesinde, 'Korkutmak istedim. Tabancayı almak için elime sarıldığı anda patladı. Pişmanım' dediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Adana'da tartıştığı eşi Seda Ergül'ü (35), çocuklarının gözü önünde tabancayla öldüren emekli astsubay Yaşar Ergül (53), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ergül'ün ifadesinde, "Korkutmak istedim. Tabancayı almak için elime sarıldığı anda patladı. Pişmanım" dediği öğrenildi. Seda Ergül'ün cenazesi ise ailesi tarafından Ceyhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa