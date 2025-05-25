Adana'da Emekli Polis, Boşandığı Eşini Öldürüp İntihara Teşebbüs Etti

Adana'da Emekli Polis, Boşandığı Eşini Öldürüp İntihara Teşebbüs Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da emekli polis memuru Recep Ç., boşandığı eşi Esengül Kaya'yı çalıştığı iş yerinde silahla öldürdü ve ardından intihara teşebbüs etti. Olayın ardından güvenlik güçleri harekete geçti.

Adana'da emekli polis memuru boşandığı eşini çalıştığı iş yerinde silahla öldürüp intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nın girişinde bulunan bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis memuru Recep Ç. (54) 3 yıl önce boşandığı eşi Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfeye geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonucu Recep Ç., eski eşine tabancayla ateş edip ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Esengül Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri Recep Ç.'nin peşine düştü. Recep Ç.'nin kullandığı hafif ticari araç Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolu Mustafalar Mahallesi girişinde jandarma ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Bu sırada emekli polis Recep Ç., yanındaki silahla intihara teşebbüs etti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Recep Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İngiltere medyası: Rusya, Ukrayna sınırına 50 bin asker topladı

Ateşkes umutlarını tüketecek hamle! Putin, orduyu kritik bölgeye yığdı
Dolmabahçe'de Suriye zirvesi! İşte Erdoğan-Şara görüşmesinde ele alınan konular

İşte sürpriz Suriye zirvesinin detayları! Bir konuya özel yer ayrıldı
Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu

Fareleri kaçırmak için yaptıkları plan, tüm mahalleyi zehirliyordu
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın sezonun en iyi 11'ini seçti

Sergen Yalçın sezonun en iyi 11'ini seçti! Kalede sürpriz var
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Muşspor, Balıkesirspor'u devirerek 31 yıl sonra 2. Lig'e yükseldi

31 yıllık hasret sona erdi! TFF 2. Lig'e yükseldiler
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Menemen soğanlı mı soğansız mı tartışmasına son noktayı coğrafi işaret tescili koydu

Türk mutfağının efsane tartışması tescillendi! Soğanlı mı soğansız mı?
Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı

Parayı koyacak yer bulamayacak! İşte Okan Buruk'un yeni maaşı
İskoçya'da 35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk

35 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.