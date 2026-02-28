Haberler

Otobüs beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu

Otobüs beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde durakta otobüs bekleyen 25 yaşındaki Mehmet Y., husumetlisi tarafından tabancayla ağır yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Adana'da durakta otobüs beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Mehmet Y., durakta otobüs beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Netanyahu: Hamaney ölmüş olabilir

Hamaney öldürüldü mü? Açıklama Netanyahu'dan geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Dan Bilzerian'dan İran'a sürpriz destek

İran'a sürpriz destek
İran'da mühimmat deposu vuruldu! Şiddetli patlamalar meydana geldi

Mühimmat deposunu vurdular!
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek İngiltere'den geldi! Savaş uçakları Orta Doğu semalarında

İran'ın vurduğu Körfez ülkelerine destek Avrupa ülkesinden geldi
Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor

Altında savaş dopingi: Kapalıçarşı'da gramın fiyatını görenler inanamıyor
Trump'ın en sert muhalifi, İran saldırısına karşı çıktı

Trump'ın en sert muhalifi sözünü yine sakınmadı
Alevler gökyüzüne yükseldi! İran Bahreyn'deki gökdeleni böyle vurdu

Hedef alınan gökdelende şiddetli patlama! İşte o anlar