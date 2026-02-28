Adana'da durakta otobüs beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Mehmet Y., durakta otobüs beklerken husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Y.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı