Haberler

Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da düğünde silahlı çatışma: 1 ölü, 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir düğünde karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adana'da düğünde karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir A. (52), katıldığı düğünde 7 Haziran günü oğlu Kerim Aydeniz'i (32) öldüren şahsın akrabası olan Muhammet K. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan çatışmada Muhammet K. ile Kadir A. yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kadir A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Muhammet K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik

Ela Rümeysa Cebeci'nin sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler

Camide alçak provokasyon! Üzerinde 6 adet kurşun deliği var
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar

Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar
title