Adana'da Dolandırıcılar Emekli İşçiyi Altınlarından Etti

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, bir emekliye kimliğinin bir banka soygununda kullanıldığını söyleyerek altınlarını aldı. İki şüpheli yakalanıp tutuklandı, ancak çalınan altınlara ulaşılamadı.

Adana'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, "Kimliğiniz bir banka soygununda kullanıldı. Evinizdeki para ve altınları alıp parmak izi çalışması yapacağız" dedikleri işçi emeklisi şahsı dolandırdı. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanıp tutuklanırken, yaşlı adamdan alınan piyasa değeri 1 milyondan fazla olan 16 Cumhuriyet, 10 yarım ve 8 çeyrek altın ele geçirilemedi.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işçi emeklisi Yaşar Y.'yi (73) telefonla arayıp, kendisini 'Başkomiser Kadir' olarak tanıtan bir kişi, "Kimliğinizin bir banka soygununda kullanıldığı tespit edildi. Evinizdeki para ve altınlarınızı, size göndereceğimiz polise teslim etmeniz gerekiyor. Soruşturmanın ardından size teslim edeceğiz" dedi.

Bunun üzerine Yaşar Y. ile eşi Hanife Y. (72), 16 Cumhuriyet, 10 yarım ile 8 çeyrek altını eve gelen şüpheliler E.B. (16) ile Halil T.'ye (24) verdi. Yaşar Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam, polise giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, E.B.'yi Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'nde gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan Halil T. ise Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde tespit edilip gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamayı reddedip, dolandırıcılık yapmadıklarını öne sürdü.

Altınlara ulaşılamazken ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. - ADANA

