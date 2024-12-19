Üye Girişi
Haberler
Türk-İş'in asgari ücret talebi belli oldu: Yüzde 45 zam + yüzde 20 refah payı
İşte Türk-İş'in zarfından çıkan asgari ücret rakamı
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Suriye'yi kaybeden Rusya'nın gideceği yeni ülke belli oldu
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
CHP lideri Özel'den ilginç 'Ahmet Özer' çıkışı: DEM'e kendini beğendiremeyince bize gelmiş
Özgür Özel'in sözleri, Ahmet Özer'i kızdırabilir

Yaya geçidinde cerrahı bıçakladı, ifadesinde "El kol yaptı" dedi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaya geçidinden geçen bir doktor otomobil sürücüsü tarafından bıçakla yaralandı. İfadesinde, "Bana el kol hareketi yaptı, küfür etti. Ben de anlık sinirle bıçakla saldırdım" diyen sürücü tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde dün yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Op. Dr. Burak Yavuz, dehşeti yaşadı.

DOKTORU BIÇAKLAYIP KAÇTI

İddiaya göre; doktor Yavuz, yaya geçidinden geçerken yoldan gelen otomobilin sürücüsüne yol hakkının kendinde olduğunu söyledi. Bunun üzerine sürücü Eray K. aracından inince ikili arasında tartışma başladı. Tartışmada doktoru bıçaklayan Eray K. daha sonra aracına binerek kaçtı.

TABURCU EDİLDİ

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yavuz, hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Yavuz, taburcu edildi.

"EL KOL HAREKETİ YAPTI"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Eray K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin adresini tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Işık bana yeşil yanıyordu, geçiş yaparken bana el kol hareketi yaptı, küfür etti. Bende bir anlık sinirle bıçakla saldırdım." dediği öğrenildi. Doktor Burak Yavuz'un ise, "Yaya geçidinden geçerken yol hakkı benim dedim, inip bıçakla bana saldırdı." şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

E-ticaret üzerinden tespih satışı yaptığı öğrenilen Eray K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaya geçidinde cerrahı bıçakladı, ifadesinde
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
img

Cevdet Yılmaz: Gelecek yıl enflasyon konuşmayacağız
img

Polat çifti mahkemede bu kararı beklemiyordu
img

Asgari ücret toplantısı sona erdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
Toplu tecavüz davasında 51 sanık suçlu bulundu
2024'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları
2024'te en çok haber olan başkanlar! İlk 3'te AK Partili tek isim var
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın isyan etti: Allah sizi kahretsin
Aldığı zeytinyağını kavanoza dolduran kadın şoke oldu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi: Resmen başvuruda bulundu
Beşar Esad'a bir darbe de eşi Esma Esad'dan geldi
Huzurevine terk edilen yaşlı adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Huzurevine terk edilen adamın sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yılbaşı kutlamalarına yasak
Bakanlıktan dikkat çeken "yılbaşı" kararı

Son Dakika Haberleri

Sucuğunda domuz eti çıkan firmanın adı ne? 20 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı yılbaşı kutlamayı yasakladı mı, okullarda yılbaşı kutlamak yasak mı? 4. ceketi kim giydi? MasterChef üçüncü ceketi kim giydi 19 Aralık Perşembe? Perşembe hangi diziler var? 19 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler Hudutsuz Sevda 46. bölüm tek parça full HD izle! Hudutsuz Sevda SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Aralık Hudutsuz Sevda yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hudutsuz Sevda CANLI izle, SON BÖLÜM izle! Hudutsuz Sevda 46. bölüm NOW TV SON BÖLÜM izle! Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 19-20 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İlyas Yalçıntaş hapis cezası mı aldı? İlyas Yalçıntaş suçu ne, ne yaptı?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.