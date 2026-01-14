Haberler

Tartıştığı dayısını sokak ortasında vurdu

Tartıştığı dayısını sokak ortasında vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir kişi, tartıştığı dayısını sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis çalışma başlattı.

Adana'da bir kişi tartıştığı dayısını sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.B. henüz bilinmeyen bir sebeple dayısı A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştüğü sırada A.B., dayısını tabanca ile bacağından vurup kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan şahıs bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz