Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Adana’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Adana'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri tespit edilemeyen 42 EG 275 plakalı tır, 80 ADA 500 plakalı tır, 45 AUL 874 plakalı otomobil ve 31 ADM 27 plakalı kamyon karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Çarpışmanın etkisiyle 42 EG 275 plakalı buğday yüklü tır devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Trafiğe kapanan otoyol, araçlarım çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı.