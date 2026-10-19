Adana'da Çukurova Belediyesi operasyonunda 44 şüpheli jandarmaya götürüldü

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Adana'da Çukurova Belediyesine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Emrah Kozay, sağlık kontrolünden geçirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, belediyedeki ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları inceleniyor. Operasyon kapsamında, aralarında önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu değerlendirilen Emrah Kozay ile örgüt yöneticisi olduğu değerlendirilen Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı