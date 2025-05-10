Güney Asya'da savaş şiddetleniyor! Hindistan füzelerle vurdu, Pakistan misilleme başlattı

Hindistan'ın hamlesi sonrası Pakistan'dan füzeler peş peşe ateşlendi
MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu! 7 kişi suçüstü yakalandı

Vatandaştan şikayet yağıyordu, MİT 7 kişiyi suçüstü yakaladı
İŞKUR merak edilen verileri paylaştı! İşte en çok personele ihtiyaç olan meslekler

İŞKUR verileri paylaştı! İşte en çok personel aranan meslekler
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz

Adana'da Çöp Konteynerinde İnsan Kafatası Bulundu

Adana'da Çöp Konteynerinde İnsan Kafatası Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da sokak hayvanlarına ekmek toplarken bir kişi, çöp konteynerinde poşete sarılı insan kafatası buldu. Olayın bildirilmesi üzerine polis soruşturma başlattı.

Adana'da sokak hayvanlarına vermek çöpten ekmek toplayan bir kişi, konteyner içerisinde kağıda sarılı poşette insan kafatası buldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvarda meydana geldi. Sokak hayvanlarına beslemek için çöplerdeki ekmekleri toplayan İsa Kaplan, korkutucu bir durumla karşılaştı. Çöp konteynerinden içerisinde kağıda sarılı poşeti görüp alarak açan Kaplan, insan kafatasıyla karşılaştı. Başta tedirgin olan Kaplan, durumu polise bildirdi.

Olay yeri ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kafatasının bir çocuğa ait olabileceği değerlendirildi. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelenirken, kafatası da Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı

23 ile sarı kodlu uyarı! Meteoroloji saat verip uyardı
Galatasaray, Jorge Jesus'u şampiyon yapan kaleciyi transfer ediyor

Jesus'u şampiyon yapan yıldız Galatasaray'a geliyor
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisedeki şiddet olayı 14 kişinin başını yaktı! Müdür görevden uzaklaştırıldı, 1 öğrenci tutuklandı

Okuldaki bu görüntü müdür ve yardımcısı dahil 14 kişinin başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.