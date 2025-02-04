Adana'da Çocukların Güvenliği İçin Denetimler Yapıldı

Adana polisi çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik kent genelinde denetim yaptı.

Okulların açılmasıyla birlikte Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik kentin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetim sonucunda; 316 okul çevresi, 43 metruk bina, 220 okul servis aracı, 103 park ve bahçe, 190 iş yeri denetimi ve kontrolü yapılırken 1257 şahıs da sorgulandı. Denetimlerde kurallara uymayanlara gerekli cezai işlemler uygulandı. - ADANA