Adana'da Cinayet: Genç Kadın Katledildi, Sevgilisi İntihar etti

Adana'da Cinayet: Genç Kadın Katledildi, Sevgilisi İntihar etti
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Adana'da bir apartman dairesinde gerçekleşen olayda, 31 yaşındaki Engin Yüce, kız arkadaşı Şevval Çiftçi'yi 10 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra 12. kattan atlayarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da dehşet: Genç kadını katledip intihar etti

ADANA - Adana'da bir apartman dairesinde yaşanan korkunç olayda, genç bir kadın, sevgilisi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı ise cinayetin ardından kendini 12'nci kattan atarak yaşamına son verdi.

Olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Engin Yüce (31), evinde buluştuğu kız arkadaşı Şevval Çiftçi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Yüce, mutfaktan aldığı bıçakla Çiftçi'ye saldırdı. Genç kadın, boğazı ve karnı dahil vücudunun çeşitli yerlerinden yaklaşık 10 kez bıçaklanarak hayatını kaybetti."

Cinayeti işledikten sonra mektup yazıp intihar etti

Cinayetin ardından Yüce, geride 6 sayfalık bir mektup bıraktı ve bulunduğu evin 12'nci katından kendini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Beton zemine çakılan zanlı olay yerinde hayatını kaybetti.

Apartmandan gelen gürültü üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Engin Yüce ve Şevval Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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