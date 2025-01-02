Adana'da Cinayet: Başından Vurulan Hakan Aksoy Hayatını Kaybetti

Adana'da bir kişi çarşının merkezinde başından tabanca ile vurularak infaz edildi. Şüphelilerin kaçtığı otomobil ve olayda kullandığı tabanca Seyhan Devriye ekibi "Balyoz" timi tarafından ele geçirildi.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen kişiler 34 EHH 593 plakalı otomobil ile Hakan Aksoy'un (38) yanına geldi. Şüphelilerden birisi Aksoy'un yanına yaklaşarak başına ateş açtı. Aksoy kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheliler otomobil ile kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Aksoy'un öldüğünü belirledi. Aksoy cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"Balyoz timi aracı yakaladı"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekiplerinde görevli "Balyoz" timi şüphelilerin olayda kullandığı otomobili ve tabancayı Ray Sokakta ele geçirdi. Polis şüphelileri yakalama çalışmasına devam ediyor. - ADANA