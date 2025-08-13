Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu

Adana'da denetim ekipleri, 9 şubesi bulunan kuruyemişçide böceklenmiş ürün ele geçirdi. Ürünler imha edilirken, işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.

Adana Seyhan'da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili birimlerle birlikte gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde bulunan Musko Erciyes Kuruyemiş isimli işletmede böceklenmiş ürünler tespit edildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ, 63 BİN TL CEZA KESİLDİ

El konulan torbalarca ürün imha edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve bozulmuş ürün barındırma suçundan işletmeye 63 bin 82 TL cezai işlem uyguladı.

Adana'da Böceklenmiş Ürünler Ele Geçirildi: İşletmeye 63 Bin TL Cezai İşlem Uygulandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Yorumlar (7)

Yasin Yüregir:

63bin ne ödülmü cezamı!..

29
1
Yanıtla
Tarafsız yorum:

kapatma? mühür? imha masrafı?

21
1
Yanıtla
isa yatar:

Cezaya bak tam komediler ülkesi

8
0
Yanıtla
Murat Çetiner:

Ohhh Attila Arcan

1
1
Yanıtla
Yargic:

Adana'nın kuruyemişi bile böcek etinden.

1
0
Yanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
