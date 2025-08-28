Adana'da Bisiklet Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası ile Yakalandı

Adana'da Bisiklet Hırsızlığı: Güvenlik Kamerası ile Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bisikletini çaldığı güvenlik kameraları tarafından kaydedilen D.T. tutuklandı. Hırsızlık anında ne yaptığını hatırlamadığını öne sürdü.

Adana'da bisiklet çalan kişi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Yakalanan şüpheli, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diye savunma yapsa da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, önceki gün Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, R.Ö. iş yerinin önüne bisikletini bıraktı. Bu sırada etrafta gezinen D.T., bisikleti görünce binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemeler neticesinde şüpheli D.T. tespit edilip yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli D.T.'nin, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek kendini savunduğu öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Batmanlı vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı

Vatandaş, bir çanta dolusu altınını bulan çocuğa bakın ne aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu

Sokak ortasında çocuğu kaçırmak istedi, esnaf son anda engel oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.