Adana'da Bir İş Yerinden Süs Bitkisi Çalındı

Adana'da bir iş yerinin önündeki süs bitkisi ve saksısı kimliği belirsiz bir kadın tarafından çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da kimliği belirsiz kadın, bir iş yerinin önündeki kaldırımda bulunan süs bitkisini, saksısıyla birlikte çaldı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir erkek kuaförünün önündeki kaldırımda çalışanların büyüttüğü süs bitkisi, saksısıyla birlikte çalındı. Sabah saatlerinde iş yerine geldiklerinde bitkiyi yerinde göremeyen çalışanlar, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen kadının önce limon ağacındaki ham limonları kopartıp aldığı, daha sonra da ağacın yanındaki bitkiyi saksısıyla birlikte poşete koyup çaldığı anlaşıldı. İş yeri sahibi, kadından şikayetçi oldu. (DHA)