Kozan'da bir haftada 6 aranan şahıs yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerinin bir hafta boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güven uygulamaları kapsamında hafta boyunca 45 farklı noktada, toplam 290 emniyet personelinin katılımıyla denetimler yapıldı.

Denetimlerde 9 araca modifiye nedeniyle işlem yapılırken, 68 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandı. Ayrıca 15 araç ile 10 motosiklet trafikten men edildi.

Çalışmalarda 10.43 gram uyuşturucu madde ile 2 bin 243 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında; uyuşturucu satıcısı 2 kişi, 2313 sayılı Kanuna muhalefet suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, cinsel saldırı suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi, alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi ile şantaj suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

