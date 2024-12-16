Adana'da BİM'in Kapısına Bağlanan At Şaşkınlık Yarattı
Adana'da kapalı olan bir BİM'in kapısına at bağlanması, vatandaşların büyük şaşkınlığına neden oldu. Atın yerinde hareket edememesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından espri konusu yapıldı.
Adana'da BİM'in kapısına at bağlanması görenleri hayrete düşürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde kapalı olan BİM'in şubesinin kapısına iple bağlanmış at gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Atın hareket edemediği için huysuzlanıp ön ayaklarıyla yere vurması, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları bu durumu espri konusu yaptı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa