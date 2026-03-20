Adana'da yol kesip bıçakla saldırdılar: 17 yaşındaki çocuk öldü, 2 ağabeyi yaralandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, para istemek üzere bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan 17 yaşındaki Erdoğan Ertaş hayatını kaybetti. İki ağabeyi de yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda dolaşan 4 kardeşin önünü kesen şüphelilerin para istemesi üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kardeşlerden Erdoğan Ertaş (17), Yakup Ertaş (21) ve Haydar Ertaş (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Erdoğan Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Erdoğan Ertaş'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ateşkes kapılarını kapattı, bölge alev alev

İran'la ilgili en son duyulmak istenen açıklama: Asla yapmayacağım
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Esenler TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünde yangın çıktı

Akan trafikte alevlere teslim oldu
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar: Kızıma kafa attı

Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesinden şok açıklamalar
Rus Milletvekili Milonov'dan yurt dışında tatil yasağı önerisi

Rus vekilin hedefi sanki Türk turizmi! Önerisi direkt bizi baltalar
Uçan arabada seri üretime başladılar

Uçan arabada seri üretime başladılar
Belçika'dan Hürmüz koalisyonuna şartlı destek

Belçika, Hürmüz koalisyonuna şartlı destek verecek
Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek

Başbakanı bayram namazında gören cemaat ayaklandı: Pis köpek