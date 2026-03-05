Haberler

Baraka alevlere teslim oldu

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında yaralanan olmadı.

Adana'da bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'ndeki bir barakada çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, alevler içerisinde barakaya müdahaleye başladı. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından barakadaki yangın söndürüldü.

Yangında şans eseri yaralanan olmadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
