Adana'da 'Balyoz' Timi 387 Kişiyi Yakaladı

Adana'nın Seyhan ilçesinde kurulan 'Balyoz' timi 7 ay içinde cam silip korku salan 387 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişilere toplamda 544 bin TL para cezası uygulandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri bünyesinde 'Balyoz' timi kuruldu. Balyoz timi ana caddelerde ve kavşaklarda cam silerek korku salan insanları rahatsız eden kişilere yönelik çalışmalar yapmaya başladı.

7 ay boyunca ana caddelerde kavşaklarda cam silerek korkuya neden olan 387 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilere toplamda 544 bin TL para cezası uygulandı. - ADANA